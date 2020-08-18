Моро провел первую тренировку с игроками "Динамо"

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Моро провел первую тренировку с игроками "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков представил футболистам команды новичка Николу Моро.

О трансфере игрока из загребского "Динамо" было объявлено вчера, 27 августа.

Моро уже провел первую тренировку в России.

В минувшем сезоне 22-летний футболист провел 28 матчей, отметившись 2 голами.

Ранее сообщалось, что Моро вызвали в состав молодежной сборной Хорватии на отборочные матчи Евро-2021.

Не пропустите: "Наполи" и "Торино" поборются за форварда киевского "Динамо"| http://soccernews.ru
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