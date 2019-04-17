Мосгорсуд оставил в силе арест Кокорина и Мамаева до сентября

Теги александр кокоринпавел мамаев

Мосгорсуд оставил в силе арест Кокорина и Мамаева до сентября

Сегодня, 17 апреля, в Мосгорсуде состоялось слушание, на котором рассматривалась апелляция по поводу меры пресечения нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого.

По итогам заседания было принято решение оставить в силе арест фигурантов дела до 25 сентября.

Напомним, что братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий в октябре прошлого года избили водителя Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина.

Через некоторое время их арестовали и отправили в СИЗО, где они и находятся по сей день.

Не пропустите: Кокорин, Мамаев и другие фигуранты дела выступили в суде. | http://soccernews.ru

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Кокорин, Мамаев и другие фигуранты дела выступили в суде

Кокорин, Мамаев и другие фигуранты дела выступили в суде

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