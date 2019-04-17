Мосгорсуд оставил в силе арест Кокорина и Мамаева до сентября
Сегодня, 17 апреля, в Мосгорсуде состоялось слушание, на котором рассматривалась апелляция по поводу меры пресечения нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого.
По итогам заседания было принято решение оставить в силе арест фигурантов дела до 25 сентября.
Напомним, что братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий в октябре прошлого года избили водителя Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина.
Через некоторое время их арестовали и отправили в СИЗО, где они и находятся по сей день.
Не пропустите: Кокорин, Мамаев и другие фигуранты дела выступили в суде. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси установил очередной рекорд Лиги Чемпионов
-
"Барселона" стала первой командой, забившей 100 голов в домашних матчах Лиги Чемпионов
-
"Аякс" стал автором уникального достижения
-
Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 4
-
Главные новости дня: 16 апреля
Лента новостей
-
Мосгорсуд оставил в силе арест Кокорина и Мамаева до сентября
-
1
Линекер - об игре Месси: "Никто другой не способен сделать такое"
-
Кокорин, Мамаев и другие фигуранты дела выступили в суде
-
Де Йонг: "В Мадриде "Аяксу" было тяжелее, чем в Турине"
-
Испанская команда сыграет в полуфинале Лиги Чемпионов в 12-м сезоне подряд
-
Аллегри продолжит тренировать "Ювентус"
-
1
Роналду впервые в карьере вылетел из Лиги Чемпионов в 1/4 финала
-
1
Месси установил очередной рекорд Лиги Чемпионов
-
Тен Хаг высказался о выходе "Аякса" в полуфинал Лиги Чемпионов
-
"Барселона" стала первой командой, забившей 100 голов в домашних матчах Лиги Чемпионов
-
Месси: "Мне повезло и с первым, и со вторым голом"
-
"Аякс" стал автором уникального достижения
-
"Манчестер Юнайтед" потерпел пять поражений в семи последних матчах
-
2
Вальверде прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"
-
Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 4
-
Главные новости дня: 16 апреля
-
"Аякс" опубликовал видео празднования победы над "Ювентусом"
-
Лингард: "Месси показал экстра-класс, он один из лучших в мире"
-
Аллегри прокомментировал итог ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом"
-
Де Лигт: "Это было нечто грандиозное и невероятное! У меня просто слов нет"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13