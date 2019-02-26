Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева
Сегодня, 26 февраля, состоялось заседание Мосгорсуда, в ходе которого рассматривалась апелляция нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Защита футболистов пыталась оспорить решение о продлении их ареста до 8 апреля 2019 года.
Суд выслушал доводы сторон и принял решение оставить спортсменов под стражей.
Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО.
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