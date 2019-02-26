Мосгорсуд принял громкое решение по апелляции Кокорина и Мамаева

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Мосгорсуд принял громкое решение по апелляции Кокорина и Мамаева

Сегодня, 26 февраля, состоялось заседание Мосгорсуда, в ходе которого рассматривалась апелляция нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Защита футболистов пыталась оспорить решение о продлении их ареста до 8 апреля 2019 года.

Суд выслушал доводы сторон и принял решение оставить спортсменов под стражей.

Напомним, что в октябре прошлого года МамаевКокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО.

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