Мошенник обманул Левандовски на 23,5 тысячи евро
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски попал на удочку мошенника, сообщает Fussball.com.
По сведениям издания, злоумышленник собирал через Интернет деньги для лечения больного мальчика. На лечение якобы рака глаза требовалось 350 тысяч евро и Левандовски сделал пожертвование на сумму 23,5 тысячи.
В итоге выяснилось, что ребенка не существовало в принципе. Впрочем мошенник должен вернуть все деньги жертвам своей аферы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|11
|26
|2
|РБ Лейпциг
|11
|22
|3
|Боруссия Дортмунд
|11
|20
|4
|Шальке
|11
|20
|5
|Хоффенхайм
|11
|19
|6
|Ганновер 96
|11
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|18
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|18
|9
|Байер Леверкузен
|11
|16
|10
|Аугсбург
|11
|16
|11
|Герта
|11
|14
|12
|Штутгарт
|11
|13
|13
|Майнц 05
|11
|12
|14
|Вольфсбург
|11
|11
|15
|Гамбург
|11
|10
|16
|Фрайбург
|11
|8
|17
|Вердер Бремен
|11
|5
|18
|Кельн
|11
|2