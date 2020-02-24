Мошенники пытались продать "Эвертону" Вагнера Лава, когда тот выступал за ЦСКА

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Мошенники пытались продать "Эвертону" Вагнера Лава, когда тот выступал за ЦСКА

Бывший руководитель селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал эксклюзивную историю о переговорах "Эвертона" с неизвестными мошенниками, которые пытались продать "ирискам" экс-нападающего армейцев Вагнера Лава.

"Эвертон" вёл переговоры о переходе Вагнера Лава не с ЦСКА, а некими аферистами. Бабаев об этом узнал, когда получил письмо с вопросом, куда присылать самолёт за игроком. Он говорит: "Какой самолёт?" А они ему: "Так мы ж его у вас покупаем". Бабаев отвечает: "Мы впервые слышим об этом", - поведал Яровинский.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13.

В составе московской команды бразилец суммарно забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

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