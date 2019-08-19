Мошенники "развели" Алану Мамаеву на 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, стала жертвой мошенников, сообщают российские СМИ.

В мае этого года девушка купила через инстаграм футляр для помады фирмы "Луи Виттон" за 75 тысяч рублей. Деньги были переведены продавцу, однако товар так и не пришёл.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, что Мамаев отбывает срок за участие в двух драках осенью прошлого года в центре Москвы. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы.

В начале августа хавбек "Краснодара", а также бывший форвард "Зенита" Александр Кокорин подали заявление об условно-досрочном освобождении.

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