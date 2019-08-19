Мошенники "развели" Алану Мамаеву на 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело

Теги краснодарпавел мамаев

Мошенники "развели" Алану Мамаеву на 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, стала жертвой мошенников, сообщают российские СМИ.

В мае этого года девушка купила через инстаграм футляр для помады фирмы "Луи Виттон" за 75 тысяч рублей. Деньги были переведены продавцу, однако товар так и не пришёл.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, что Мамаев отбывает срок за участие в двух драках осенью прошлого года в центре Москвы. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы.

В начале августа хавбек "Краснодара", а также бывший форвард "Зенита" Александр Кокорин подали заявление об условно-досрочном освобождении.

Не пропустите: Тарасов - о Кокорине и Мамаеве: "Поступили, как придурки, но само наказание - перебор". | http://soccernews.ru
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