Мошенники "развели" Алану Мамаеву на 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело
Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, стала жертвой мошенников, сообщают российские СМИ.
В мае этого года девушка купила через инстаграм футляр для помады фирмы "Луи Виттон" за 75 тысяч рублей. Деньги были переведены продавцу, однако товар так и не пришёл.
По итогам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Напомним, что Мамаев отбывает срок за участие в двух драках осенью прошлого года в центре Москвы. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы.
В начале августа хавбек "Краснодара", а также бывший форвард "Зенита" Александр Кокорин подали заявление об условно-досрочном освобождении.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Ростов
|6
|11
|5
|ЦСКА Москва
|5
|10
|6
|Рубин
|6
|10
|7
|Арсенал Тула
|6
|10
|8
|Спартак Москва
|5
|8
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2