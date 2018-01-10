Мошири: "Лукаку покинул "Эвертон" из-за предсказания вуду"

Теги эвертонромелу лукакуманчестер юнайтед

Мошири: "Лукаку покинул "Эвертон" из-за предсказания вуду"
Владелец "Эвертона" Фархад Мошири рассказал об уходе из команды нападающего Ромелу Лукаку

"Два лета я успешно удерживал его в команде. Я все время говорил с ним, его матерью, семьей, агентом. Прошлым летом мы предложили ему выгодный контракт, но он отказался от него. Мы сделали все, чтобы сохранить Ромелу. Вы не поверите, если я расскажу, какие суммы мы предложили ему. "Эвертон" был готов платить ему больше, чем другие клубы. Но затем его мама рассказала мне, что Лукаку летал в Африку. Там вуду предсказали ему переход в другой клуб. Все мои старания оказались напрасны, так как мысленно он уже покинул нас. Думаю, что сейчас его цена составила бы 135 миллионов евро, так что мы потеряли в деньгах", - цитирует Мошири The Guardian.

Напомним, что 24-летний Лукаку прошлым летом перешел в "Манчестер Юнайтед" за 85 миллионов евро.

Не пропустите: "Эвертон" - фаворит в борьбе за Уолкотта. | http://soccernews.ru

комментарии
Уася

Люблю такие истории, якобы из-за вуду xD

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