"Москаль, готовься": Алиев вызвал на бой российского комментатора

Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев заявил о намерении провести боксёрский поединок с российским комментатором Алексеем Андроновым.

"Я буду продолжать заниматься боксом и скоро вызову новых людей, пускай они готовятся. А первый это будет Андронов - москаль, московский комментатор, готовься. Я тебя иду уничтожать", - сказал Алиев.

Напомним, что бывший полузащитник дебютировал в боксе 29 мая, проиграв на проекте "Битва!" актёру Никите Вакулюку.

Конфликт между Алиевым и Андроновым обострился в конце апреля. Комментатор рассказал о чудовищной расистской выходке украинца, а тот в ответ оскорбил оппонента и пообещал заставить извиниться.

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