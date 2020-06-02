"Москаль, готовься": Алиев вызвал на бой российского комментатора

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"Москаль, готовься": Алиев вызвал на бой российского комментатора

Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев заявил о намерении провести боксёрский поединок с российским комментатором Алексеем Андроновым.

"Я буду продолжать заниматься боксом и скоро вызову новых людей, пускай они готовятся. А первый это будет Андронов - москаль, московский комментатор, готовься. Я тебя иду уничтожать", - сказал Алиев.

Напомним, что бывший полузащитник дебютировал в боксе 29 мая, проиграв на проекте "Битва!" актёру Никите Вакулюку.

Конфликт между Алиевым и Андроновым обострился в конце апреля. Комментатор рассказал о чудовищной расистской выходке украинца, а тот в ответ оскорбил оппонента и пообещал заставить извиниться.

Не пропустите: Алиев провел дебютный бой в боксерском ринге. | http://soccernews.ru
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