"Москаль, готовься": Алиев вызвал на бой российского комментатора
Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев заявил о намерении провести боксёрский поединок с российским комментатором Алексеем Андроновым.
"Я буду продолжать заниматься боксом и скоро вызову новых людей, пускай они готовятся. А первый это будет Андронов - москаль, московский комментатор, готовься. Я тебя иду уничтожать", - сказал Алиев.
Напомним, что бывший полузащитник дебютировал в боксе 29 мая, проиграв на проекте "Битва!" актёру Никите Вакулюку.
Конфликт между Алиевым и Андроновым обострился в конце апреля. Комментатор рассказал о чудовищной расистской выходке украинца, а тот в ответ оскорбил оппонента и пообещал заставить извиниться.
Не пропустите: Алиев провел дебютный бой в боксерском ринге. | http://soccernews.ru
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|Уфа
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|Урал
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|Тамбов
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|22
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