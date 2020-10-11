Москалев и его помощник вслед за Карасевым сдали положительные тесты на коронавирус

Российский судья Владимир Москалев рассказал о том, что сдал положительный тест на коронавирус. Covid-19 также обнаружен у его помощника Алексея Ширяева.

"Мой последний тест на ковид показал положительный результат. Это стало большой неожиданностью, так как у меня не было температуры и других симптомов. Хотя сейчас чувствую небольшую слабость и изменение обоняния. О результатах теста я немедленно сообщил в Российский футбольный союз и перешел на режим самоизоляции.

У моего помощника Алексея Ширяева также положительный тест на коронавирус. У него немного повышена температура, но он чувствует себя хорошо. Другой помощник Дмитрий Жвакин пока ожидает результатов тестирования. Надеюсь, мы быстро справимся с болезнью и уже в скором времени сможем вернуться к работе", - цитирует Москалева "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось о том, что арбитр Сергей Карасев также заразился коронавирусом.

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