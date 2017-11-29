Московские клубы поборются за нападающего "Тосно" Маркова

Теги тосноевгений марков

Московские клубы поборются за нападающего "Тосно" Маркова

Сразу несколько московских клубов проявляют интерес к нападающему "Тосно" Евгению Маркову, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, форвард может перебраться в Москву уже в зимнее трансферное окно. Его контракт с "Тосно" истекает летом 2018 года, поэтому сумма трансфера будет небольшой.

В этом сезоне 23-летний Марков провел за "Тосно" 16 матчей в чемпионате России, забил 8 голов и занимает третье место в списке лучших бомбардиров РФПЛ.

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