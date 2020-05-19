Московские клубы попросили РФС отложить дату начала тренировок

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Московские клубы попросили РФС отложить дату начала тренировок

"Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" обратились к руководству Российского футбольного союза с просьбой отложить дату начала тренировок для всех клубов РПЛ, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, данная просьба связана с тем, что в Москве до 31 мая будет действовать строгий карантин, который введен из-за угрозы распространения коронавируса. При этом, в других регионах карантинные меры уже смягчены. Таким образом, некоторые клубы получат преимущество за счет более раннего начала тренировок.

Напомним, что чемпионат России планируется возобновить 21 июня. Первенства ФНЛ и ПФЛ  завершены досрочно.

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