Московские страсти: Португалия обыгрывает Мексику и завоевывает "бронзу" Кубка Конфедераций

Решающему противостоянию Кубка Конфедераций предшествовал дневной поединок за бронзовые награды, которые разыгрывались в столице России на чудесной "Открытие Арене" между сборными Португалии и Мексики. Команды уже встречались между собой по ходу турнира. Тогда в первом туре группового раунда победитель так и не был определен – на голы Куарежмы и Соареша представители Центральной Америки ответили точными выстрелами Чичарито и Морено. В полуфинале действующий чемпион Европы пострадал от рук Чили, проиграв в серии послематчевых пенальти. "Зеленые" же были полностью деклассированны командой Германии.

Оба наставника выставили смешанные стартовые составы. Хуан Карлос Осорио продолжил экспериментировать и на этот раз сделал ставку на опыт, выпустив с первых минут живую легенду мексиканской сборной Рафаэля Маркеса. Ну а в группе атаки место нашлось также сверхопытному Орибе Перальте. Сразу после полуфинала стало известно, что в поединке за третье место не сыграет Криштиану Роналду, которого тренерский штаб отправил домой по семейным обстоятельствам. В общем, Фернанду Сантуш выставил полурезервный состав, что можно понять по наличию в стартовом протоколе таких игроков, как Нету, Нелсиньо, Пицци или Мартинш.

Команды начали встречу в среднем темпе. Каждая сторона старалась завладеть территориальным преимуществом, выстраивая свои позиционные атаки. Португалия смотрелась немного убедительнее, а уже на 17-й минуте "европейские бразильцы" имели великолепную возможность открыть счет. Маркес подкатился под Андре Силву в собственной штрафной, после чего тот рухнул на газон. Арбитру потребовался видеоповтор, чтобы зафиксировать нарушения правил и указать на "точку". Сам пострадавший принялся исполнять пенальти, но переиграть Гильермо Очоа ему оказалось не под силу.

Как итог, в первом не удалось увидеть забитых голов, хотя хорошую возможность отличиться имел Чичарито на 30-й минуте, но потрясающий сейв совершил Руй Патрисиу. Вторую половину встречи португальцы начали активнее, но гол забили мексиканцы. Хавьер Эрнандес протащил мяч по флангу и прострелил на Велу. Экс-нападающий лондонского "Арсенала" махнул мимо мяча, но тут же подоспел Луиш Нету, от которого снаряд залетел в сетку. Пропустив обидный автогол номинальные хозяева уже не пошли, а полетели вперед. И в нескольких эпизодах подопечные Сантуша просто обязаны были отыгрываться, но каждый раз блестяще действовал Очоа.

К концовке матча запал европейцев постепенно стухал, а мексиканцы уже готовились праздновать победу, как тут, откуда не возьмись, появился Пепе, который внезапно оказался на позиции центрфорварда и в борьбе с защитником протолкнул мяч в сетку ворот номинальных гостей, тем самым переведя игру в овертайм.

В начале первой 15-ти минутки "зеленые" заиграли поинтереснее, но в ее концовке аравийский рефери снова назначил пенальти в ворота Очоа. На этот раз судья не прибег к помощи видеоассистента, а следовало бы, потому как никакого нарушения правил и близко не было. Тем не менее, решения было принято, а Адриен Силва хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый. Во второй 15-ти минутки сборные лишились по игроку. Сначала свою команду подвел Нелсиньо, схлопотав второй "горчичник", затем удалился недавно вышедший на поле Хименес. Но на исход поединка эти горячие события никак не повлияли.

Таким образом, в очень событийном и неоднозначном поединке сборная Португалии вырывает победу над Мексикой, завоевывая бронзовые награды Кубка Конфедераций.

Португалия – Мексика – 2:1

Голы: Нету, 54 (автогол) – 0:1, Пепе, 90+1 – 1:1, Адриен Силва, 104 (с пенальти) – 2:1

Португалия: Руй Патрисиу, Нелсиньо, Пепе, Нету, Элизеу, Моутинью (Адриен Силва, 82), Перейра (Гомеш, 82), Пицци (Карвалью, 91), Мартинш, Нани (Куарежма, 70), Андре Силва

Мексика: Очоа, Араухо, Морено, Маркес (Фабиан, 106), Лайюн, Л. Рейес, Эррера, Гуадрадо (Джонатан дос Сантос, 80), Перальта (Лосано, 61), Вела, Чичарито (Хименес, 85)

На 17-й минуте Андре Силва не реализовал пенальти (вратарь)

Удаления: Нелсиньо (106), Хименес (112)

Богдан Архипенко

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