Московским клубам РПЛ разрешено проводить тренировки на своих базах

Власти Московской области одобрили возобновление тренировок футбольных клубов РПЛ.

Сообщается, что московские клубы РПЛ смогут тренироваться на своих базах, находящихся на территории области.

Отмечается, что "Динамо", "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА хотят начать тренировки с 1 июня, так как в Москве до 31 мая будут действовать жесткие карантинные меры.

Напомним, что сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.

Читайте также: Радимов прокомментировал свою эмоциональную реакцию на решение РФС возобновить сезон. | http://soccernews.ru