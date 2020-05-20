Московским клубам РПЛ разрешено проводить тренировки на своих базах

Теги рпл

Московским клубам РПЛ разрешено проводить тренировки на своих базах

Власти Московской области одобрили возобновление тренировок футбольных клубов РПЛ.

Сообщается, что московские клубы РПЛ смогут тренироваться на своих базах, находящихся на территории области.

Отмечается, что "Динамо", "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА хотят начать тренировки с 1 июня, так как в Москве до 31 мая будут действовать жесткие карантинные меры.

Напомним, что сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.

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Решение о возобновлении РПЛ будет одобрено на этой неделе

Решение о возобновлении РПЛ будет одобрено на этой неделе

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