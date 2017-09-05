Московский "Арарат" будет расформирован



Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян заявил, что клуб прекратит свое существование.

"Правда, что "Арарат" закрывается? Да. Нам об этом объявили. Матч с "Рязанью" станет последним для клуба. Я готов объяснить причины после игры с "Рязанью" на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием "Арарат". Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!" - приводят слова Григоряна российские СМИ.

Напомним, что "Арарат" был основан 31 марта этого года и выступает во второй лиге в зоне "Центр", и занимает первое место после семи туров. За клуб выступают такие игроки, как Роман Павлюченко и Марат Измайлов.

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