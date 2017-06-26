Московский "Арарат" подписал ещё одного известного игрока

Теги игорь лебеденко

Московский "Арарат" подписал ещё одного известного игрока

Бывший полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко стал игроком "Арарата", сообщает официальная страница клуба в соцсети "ВКонтакте".

Стороны заключили контракт до лета 2019 года. Другие подробности сделки не разглашаются.

34-летний Лебеденко кроме "Терека" выступал за "Рубин", "Ростов", "Сатурн", "Локомотив" и "Торпедо". За молодёжную сборную России сыграл 4 матча.

Также стоит отметить, что "Арарат" ранее пополнился Романом Павлюченко, Алексеем Ребко и Маратом Измайловым. | http://soccernews.ru

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