Московский "Арарат" подписал ещё одного известного игрока
Бывший полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко стал игроком "Арарата", сообщает официальная страница клуба в соцсети "ВКонтакте".
Стороны заключили контракт до лета 2019 года. Другие подробности сделки не разглашаются.
34-летний Лебеденко кроме "Терека" выступал за "Рубин", "Ростов", "Сатурн", "Локомотив" и "Торпедо". За молодёжную сборную России сыграл 4 матча.
Также стоит отметить, что "Арарат" ранее пополнился Романом Павлюченко, Алексеем Ребко и Маратом Измайловым. | http://soccernews.ru
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