Московский "Барбершоп": "Новый логотип РФПЛ похож на наш"

Теги премьер-лига

Московский "Барбершоп": "Новый логотип РФПЛ похож на наш"
Представитель московского барбершопа "Медведь" заявил, что логотип их компании похож на представленный Российской футбольной Премьер-Лигой. 

"Считаем, что представленный новый логотип РФПЛ очень похож на наш. Свой логотип мы разрабатывали сами. Студия Артемия Лебедева к нему отношения не имеет. Пока больше никак не можем прокомментировать эту ситуацию", - приводят его слова российские СМИ.

Фото: Логотип барбершопа.

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