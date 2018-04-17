Московский "Барбершоп": "Новый логотип РФПЛ похож на наш"



Представитель московского барбершопа "Медведь" заявил, что логотип их компании похож на представленный Российской футбольной Премьер-Лигой.

"Считаем, что представленный новый логотип РФПЛ очень похож на наш. Свой логотип мы разрабатывали сами. Студия Артемия Лебедева к нему отношения не имеет. Пока больше никак не можем прокомментировать эту ситуацию", - приводят его слова российские СМИ.

Фото: Логотип барбершопа.

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