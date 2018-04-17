Московский "Барбершоп": "Новый логотип РФПЛ похож на наш"
Представитель московского барбершопа "Медведь" заявил, что логотип их компании похож на представленный Российской футбольной Премьер-Лигой.
"Считаем, что представленный новый логотип РФПЛ очень похож на наш. Свой логотип мы разрабатывали сами. Студия Артемия Лебедева к нему отношения не имеет. Пока больше никак не можем прокомментировать эту ситуацию", - приводят его слова российские СМИ.
Фото: Логотип барбершопа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|25
|55
|2
|Спартак Москва
|26
|50
|3
|Краснодар
|26
|47
|4
|ЦСКА Москва
|25
|45
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|45
|6
|Уфа
|26
|35
|7
|Арсенал Тула
|26
|35
|8
|Рубин
|26
|34
|9
|Урал
|26
|33
|10
|Ахмат
|25
|30
|11
|Динамо Москва
|25
|30
|12
|Ростов
|26
|30
|13
|Амкар
|25
|28
|14
|Анжи
|26
|24
|15
|Тосно
|26
|24
|16
|СКА Хабаровск
|26
|13