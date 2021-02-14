Московский "Локомотив" уступил одноклубникам из Тбилиси с разгромным счетом

Московский "Локомотив" продолжает зимний сбор в испанской Марбелье. Команда Николича провела контрольный матч с "железнодорожниками" из Тбилиси. Россияне крупно уступили со счетом 0:4.

"Локомотив" Москва - "Локомотиви" Тбилиси 0:4 (0:1)

Голы: Улад Омар, 33 - 0:1, Лысов, 48 (автогол) - 0:2, Улад Омар, 56 - 0:3, Сихарулидзе, 79 - 0:4