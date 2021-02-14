Московский "Локомотив" уступил одноклубникам из Тбилиси с разгромным счетом

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Московский "Локомотив" уступил одноклубникам из Тбилиси с разгромным счетомМосковский "Локомотив" продолжает зимний сбор в испанской Марбелье. Команда Николича провела контрольный матч с "железнодорожниками" из Тбилиси. Россияне крупно уступили со счетом 0:4. 

"Локомотив" Москва - "Локомотиви" Тбилиси 0:4 (0:1)

Голы: Улад Омар, 33 - 0:1, Лысов, 48 (автогол) - 0:2, Улад Омар, 56 - 0:3, Сихарулидзе, 79 - 0:4

"Локомотив" Москва: Коченков, Лысцов, Петухов, Сильянов, Мурило (Магкеев, 46), Куликов, Берковский (Шарков, 60), Черный, Титков, Эдер, Агеев.

Сбор москвичей в Испании продлиться до 15 февраля.

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