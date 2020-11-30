Московский "Спартак" показал, как главный тренер пнул своего подопечного

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала фото эпизода, произошедшего в конце матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против волгоградского "Ротора" (2:0).

При праздновании своего гола, защитник Самуэль Жиго подошел к главному тренеру Доменико Тедеско и тот в шутку пнул футболиста.

"Это "Спартак", - говорится в официальном Twitter "красно-белых".

27-летний Жиго в текущем сезоне забил два гола в 14 матчах чемпионата России.

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