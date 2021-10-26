Московский суд вынес громкое решение по делу "Спартака" и Газизова
Московский арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу АО "Капитальные активы" о выплате "Спартаком" компенсации бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову, сообщает ТАСС.
По сведениям источника, суд признал недействительным решение совета директоров "Спартака" о выплате Газизову выходного пособия в размере 400 миллионов рублей. Таким образом, бывшего сотрудника "красно-белых" могут обязать вернуть клубу 88 миллионов рублей, которые он получил ранее при увольнении.
Напомним, что Газизов покинул "Спартак" 8 декабря 2020 года, но спустя пять месяцев он был уволен. После этого специалист вернулся в "Уфу", где вновь занял пост генерального директора.
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