Московское дерби: "Локомотив" ожидает тяжелый поединок с "Динамо"

"Динамо" Москва – "Локомотив"

Стадион: "Арена Химки" (Химки)

Начало матча: 14:00

Арбитр: Алексей Еськов (Москва)

Субботняя программа 26-го тура российской Премьер-Лиги будет представлена четырьмя поединками, в одном из которых сойдутся два соперника с московской пропиской - "Локомотив" навестит "Динамо". Противостояние обещает быть очень интересным, несмотря на то, что между собой сойдутся лидер чемпионата и команда из нижней части турнирной таблицы. "Локомотив" подходит к поединку сверхмотивированным, потому как им отступать некуда. "Спартак" в последнее время серьезно поднажал и уже очень близко приблизился, а учитывая календарь обеих коллективов, "железнодорожникам" теперь нужно выкладываться на все 200 процентов, чтобы удержать первую позицию. И вот как раз проблема для подопечных Юрия Семина в том, что "бело-голубые" по весне набрали потрясающий ход. Ребята Дмитрия Хохлова не проиграли ни одного матча после зимнего перерыва, а неделю назад умудрились обыграть ЦСКА на их поле. Трудно было поверить в это еще в начале сезона, но "Динамо" сохраняет шанс на попадание в зону еврокубков. До шестого места "динамовцев" отделяет всего пять очков, при одном матче в запасе. У команды есть небольшие проблемы с травмированными Антоном Тереховым и Константином Раушем, но их никак нельзя назвать незаменимыми футболистами. У "Локомотива" же по кадровой части все просто великолепно, ведь все в строю и все одинаково рвутся в бой.

Интересные факты противостояния "Динамо" и "Локомотива":

"Локомотив" выиграл лишь однажды в последних семи матчах против "Динамо" на их стадионе. В сентябре 2013 "железнодорожники" победили со счетом 3:1.

Пять матчей текущего сезона, в которых забивал Александр Ташаев, принесли "Динамо" очки.

Обычно поединки с участием "бело-голубых" и "красно-зеленых" выходят результативными. Например, в последних пяти очных встречах команды на двоих забили 19 мячей.

Ориентировочные составы на игру:

Динамо: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Морозов, Соу, Цаллагов, Темников, Ташаев, Панченко, Луценко

Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари

Прогноз на матч "Динамо" – "Локомотив":

Благодаря великолепной форме, которую в последнее время демонстрирует "Динамо", в предстоящем московском дерби явного фаворита действительно нет. Букмекеры, конечно, больше склоняются в пользу "Локо", но коэффициент 2.2 говорит о том, что ни о какой уверенности не может быть и речи. Победа "бело-голубых" в среднем оценивается в 3.5.

Богдан Архипенко

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