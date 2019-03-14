Московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА может пройти без зрителей
Поединок 22-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА может пройти без зрителей.
Однако это случится только в том случае, если фанаты "Спартака" будут выкрикивать расистские оскорбления в игре 20-го тура против "Зенита", которая состоится 17 марта в 19:00 (мск).
Напомним, что ранее "Спартак" уже был наказан пустыми трибунами за расистские кричалки болельщиков в адрес вратаря "Локомотива" Гильерме. Как сообщили в РПЛ, в случае повторения ситуации, наказание будет ужесточено.
Московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА запланировано на 7 апреля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11