Московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА может пройти без зрителей

Поединок 22-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА может пройти без зрителей.

Однако это случится только в том случае, если фанаты "Спартака" будут выкрикивать расистские оскорбления в игре 20-го тура против "Зенита", которая состоится 17 марта в 19:00 (мск).

Напомним, что ранее "Спартак" уже был наказан пустыми трибунами за расистские кричалки болельщиков в адрес вратаря "Локомотива" Гильерме. Как сообщили в РПЛ, в случае повторения ситуации, наказание будет ужесточено.

Московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА запланировано на 7 апреля.

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