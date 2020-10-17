Московское "Динамо" арендовало экс-защитника "Манчестер Юнайтед"

Московское "Динамо" сообщило о договорённости по аренде правого защитника "Копенгагена" Гильермо Варелы.

27-летний футболист проведёт в российском клубе остаток нынешнего сезона. Будет ли у "бело-голубых" право выкупа, не уточняется.

Уругвайский фулбек с 2013 по 2017 год выступал за "Манчестер Юнайтед", сыграл 11 матчей и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость Варелы оценивается в 1,5 миллиона евро.

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