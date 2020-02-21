Московское "Динамо" благодаря дублю Н’Жи одержало разгромную победу в товарищеском матче

В турецком Белеке завершился товарищеский матч между двумя "Динамо" - московским и минским.

Российская команда забила по два гола в каждом из таймов, добыв итоговую победу со счётом 4:0.

Отличились в игре Себастьян Шиманьски, Сильвестр Игбун и дважды Клинтон Н’Жи.

"Динамо" (Москва, Россия) - "Динамо" (Минск, Беларусь) - 4:0

Голы: Шиманьски, 29 - 1:0, Игбун, 43 - 2:0, Н’Жи, 73 - 3:0, Н’Жи, 76 - 4:0.

"Динамо" Москва: Мицаев, Ордец, Шуньич (Рауш, 46), Рыков (Евгеньев, 61), Скопинцев (Соснин, 69), Морозов, Нойштедтер (Плиев, 69), Каборе, Игбун (Жоаозиньо, 72), Шиманьски (Панченко, 61), Н’Жи.

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