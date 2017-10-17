Московское "Динамо" должно игрокам около 65 миллионов рублей

Теги динамо москва

Московское "Динамо" должно игрокам около 65 миллионов рублей

Московское "Динамо" испытывает финансовые трудности, вследствие чего перед игроками столичной команды появилась задолженность.

Как сообщают российские СМИ, клуб должен футболистам около 65 миллионов рублей премиальных за выход в Премьер-лигу.

Кроме того, в "Динамо" есть задолженность по зарплате, однако её размер неизвестен.

Не пропустите: Мвила хочет получить от московского "Динамо" 170 миллионов рублей. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 13 28
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Уфа 13 17
8 Арсенал Тула 13 17
9 Ахмат 13 17
10 Рубин 13 17
11 Ростов 13 16
12 Амкар 13 15
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 13 13
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
Полная таблица

топ-5 тегов