Московское "Динамо" должно игрокам около 65 миллионов рублей
Московское "Динамо" испытывает финансовые трудности, вследствие чего перед игроками столичной команды появилась задолженность.
Как сообщают российские СМИ, клуб должен футболистам около 65 миллионов рублей премиальных за выход в Премьер-лигу.
Кроме того, в "Динамо" есть задолженность по зарплате, однако её размер неизвестен.
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