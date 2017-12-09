Московское "Динамо" дома разобралось с "Анжи"

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Московское "Динамо" дома разобралось с "Анжи"

В рамках 20-го тура чемпионата России московское "Динамо" на своём поле без проблем обыграло "Анжи" со счётом 2:0.

"Динамо" – "Анжи" - 2:0

Голы: Ташаев, 8 - 1:0, Луценко, 60 - 2:0.

"Динамо": Шунин, Цаллагов, Шуньич, Рыков (Козлов, 32), Темников (Соснин, 79), Ташаев (Обольский, 90), Соу, Хольмен, Морозов, Луценко, Бечирай.

"Анжи": Лория, Тетрашвили, Армаш, Полуяхтов, Брызгалов, Бакаев, Афонин (Хубулов, 59), Данченко, Маркелов, Лескано (Прудников, 65), Иванченко (Яковлев, 46).

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