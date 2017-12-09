Московское "Динамо" дома разобралось с "Анжи"
В рамках 20-го тура чемпионата России московское "Динамо" на своём поле без проблем обыграло "Анжи" со счётом 2:0.
"Динамо" – "Анжи" - 2:0
Голы: Ташаев, 8 - 1:0, Луценко, 60 - 2:0.
"Динамо": Шунин, Цаллагов, Шуньич, Рыков (Козлов, 32), Темников (Соснин, 79), Ташаев (Обольский, 90), Соу, Хольмен, Морозов, Луценко, Бечирай.
"Анжи": Лория, Тетрашвили, Армаш, Полуяхтов, Брызгалов, Бакаев, Афонин (Хубулов, 59), Данченко, Маркелов, Лескано (Прудников, 65), Иванченко (Яковлев, 46).
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|19
|42
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|36
|3
|ЦСКА Москва
|19
|35
|4
|Спартак Москва
|19
|34
|5
|Краснодар
|19
|33
|6
|Уфа
|19
|27
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Арсенал Тула
|20
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|9
|Ахмат
|19
|25
|10
|Рубин
|20
|23
|11
|Динамо Москва
|20
|22
|12
|Ростов
|19
|22
|13
|Амкар
|19
|21
|14
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|15
|Анжи
|20
|19
|16
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