Московское "Динамо" готово отдать в аренду Комличенко

Фото: инстаграм Николая Комличенко/Автор неизвестен

Нападающий Николай Комличенко может покинуть "Динамо".

По информации "Спорт-Экспресс", москвичи готовы рассмотреть вариант с арендой нападающего.

В клубе считают, что форварду нужно сменить обстановку, чтобы получить больше игрового времени и вернуть уверенность.

Рассматриваются варианты как в РПЛ, так и в зарубежных чемпионатах.

В этом сезоне 25-летний форвард провел 24 матчей и забил 4 гола, 3 из которых – с пенальти.

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