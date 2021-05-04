Московское "Динамо" готово отдать в аренду Комличенко
Фото: инстаграм Николая Комличенко/Автор неизвестен
Нападающий Николай Комличенко может покинуть "Динамо".
По информации "Спорт-Экспресс", москвичи готовы рассмотреть вариант с арендой нападающего.
В клубе считают, что форварду нужно сменить обстановку, чтобы получить больше игрового времени и вернуть уверенность.
Рассматриваются варианты как в РПЛ, так и в зарубежных чемпионатах.
В этом сезоне 25-летний форвард провел 24 матчей и забил 4 гола, 3 из которых – с пенальти.
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