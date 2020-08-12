Московское "Динамо" готово заплатить 11 млн евро за хавбека "Рейнджерс"

Хавбек "Рейнджерс" Глен Камара может продолжить карьеру в РПЛ. Об этом сообщает 90min.com.

По данным источника, московское "Динамо" готов заплатить за 24-летнего игрока 11 миллионов евро. "Рейнджерс" испытывает финансовые проблемы, поэтому готов отпустить игрока в другую команду.



Стоит отметить, что игроком также интересуется "Шеффилд Юнайтед", "Кристал Пэлас", "Эвертон", "Ньюкасл Юнайтед" и "Саутгемптон" и "Марсель".

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