Московское "Динамо" готово заплатить 20 миллионов евро за форварда английского клуба

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Московское "Динамо" готово заплатить 20 миллионов евро за форварда английского клуба

Фото: инстаграм Александара Митровича/Автор неизвестен

Московское "Динамо" проявляет интерес к нападающему лондонского "Фулхэма" и сборной Сербии Александару Митровичу, сообщает Srbija Danas.

По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста летнее трансферное окно и готов заплатить за него 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Фулхэм" отклонил предыдущее предложение динамовцев в размере 18,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний Митрович провел за "Фулхэм" 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2024 года.

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