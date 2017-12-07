Московское "Динамо" хочет арендовать хавбека ЦСКА Александра Макарова, сообщают российские СМИ.

"Бело-голубые" ищут варианты усиления состава на вторую половину сезона и рассматривают кандидатуру 21-летнего футболиста в качестве приоритетной.

Стоит отметить, что Макаров из-за травмы голеностопа принял участие в этом сезоне только в одном матче.

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