Московское "Динамо" хочет избавиться от Сапеты

Московское "Динамо" намерено расстаться с полузащитником Александром Сапетой, сообщают российские СМИ.

"Бело-голубые" требуют, чтобы 28-летний хавбек перешёл в другой клуб. Если же футболист не захочет этого делать, "Динамо" попытается расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке.

В услугах Сапеты заинтересован тульский "Арсенал", однако "канониры" предлагают игроку заметно более низкую зарплату.

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