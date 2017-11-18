Московское "Динамо" и "Ахмат" победителя не выявили

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Московское "Динамо" и "Ахмат" победителя не выявили

В рамках 17-го тура чемпионата России московское "Динамо" сыграло вничью с "Ахматом".

"Динамо" – "Ахмат" 1:1

Голы: Анхель, 31 - 0:1, Луценко, 62 - 1:1

"Динамо": Шунин, Хольмен, Терехов, Козлов, Шуньич, Терехов, Соснин, Сапета (Соу, 46), Ташаев, Луценко (Бечирай, 63), Обольский (Вандерсон, 46).

"Ахмат": Гудиев, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев, Семенов, Роши (Родолфо, 83), Швец, Бериша (Лео Жаба, 65), Исмаэл, Уциев, Мбенг (Балай, 78).

Предупреждения: Хольмен (64), Филипе Сампайо (83).

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