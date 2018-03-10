Московское "Динамо" и "Краснодар" расписали безголевую ничью

В рамках 22-го тура чемпионата России московское "Динамо" принимало "Краснодар". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Динамо" – "Краснодар" - 0:0

"Динамо": Шунин, Морозов, Рыков, Шуньич, Цаллагов, Соу, Рауш (Грулев, 46), Ташаев, Козлов, Обольский (Панченко, 61), Черных (Соснин, 87).

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Мартынович, Шишкин, Петров, Перейра (Вандерсон, 69), Каборе, Шатов, Мамаев (Жоаозиньо, 75), Классон, Смолов.

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