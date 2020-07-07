Московское "Динамо" изолировалось на клубной базе до конца сезона

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Московское "Динамо" изолировалось на клубной базе до конца сезона

В московском "Динамо" предприняли меры, чтобы избежать повторной вспышки коронавируса в команде.

По информации "СЭ", принято решение изолировать всех футболистов и тренеров на клубной базе в Новогорске до конца сезона.

Выезжать "бело-голубые" будут только на матчи российской Премьер-лиги.

Ранее COVID-19 был выявлен у троих игроков "Динамо" - Шарля КабореКлинтона Н’Жи и Себастьяна Шиманьски.

В турнирной таблице РПЛ столичная команда по итогам 26 туров занимает восьмое место.

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