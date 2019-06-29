Московское "Динамо" купит хавбека "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Жерсон Сантос, скорее всего, продолжит карьеру в московском "Динамо", сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, российский клуб близок к приобретению 22-летнего бразильца за 13 миллионов евро.

"Рома" купила Жерсона в 2016 году за 16,6 миллионов евро. В составе "волков" он сыграл 42 матча, забил 2 мяча и сделал 1 ассист.

Минувший сезон хавбек провёл в аренде в "Фиорентине", в его активе 40 игр, 3 гола и 4 результативные передачи.

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