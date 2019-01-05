Московское "Динамо" лидирует в борьбе за игрока "Спартака"

Хавбек "Спартака" Ивелин Попов близок к смене клуба.

Сообщается, что фаворитом в борьбе за 31-летнего болгарина является московское "Динамо". На игрока также претендуют "Ростов" и "Рубин".

Напомним, что "Спартак" более не рассчитывает на Попова и клуб посоветовал игроку приступить к поиску нового клуба.

В этом сезоне Попов провел 21 игру, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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