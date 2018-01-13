Московское "Динамо" могут покинуть 5 игроков

Теги динамо москвапавел погребняквандерсоналександр сапетаалександр зотов

Московское "Динамо" могут покинуть 5 игроков

Московское "Динамо" планирует зимой расстаться сразу с пятью игроками, сообщают российские СМИ.

В "чёрный список" столичного клуба попали форварды Павел Погребняк и Вандерсон, а также хавбеки Хали Тиам, Александр Сапета и Александр Зотов.

Все вышеупомянутые футболисты не входят в планы главного тренера "Динамо" Дмитрия Хохлова

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