Московское "Динамо" могут покинуть 5 игроков

Московское "Динамо" планирует зимой расстаться сразу с пятью игроками, сообщают российские СМИ.

В "чёрный список" столичного клуба попали форварды Павел Погребняк и Вандерсон, а также хавбеки Хали Тиам, Александр Сапета и Александр Зотов.

Все вышеупомянутые футболисты не входят в планы главного тренера "Динамо" Дмитрия Хохлова.

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