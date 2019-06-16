Московское "Динамо" может подписать защитника "Шахтера"
Защитник донецкого "Шахтера" Иван Ордец может отправиться в Россию вслед за Ярославом Ракицким.
Как сообщает "Чемпионат", следующим клубом 26-летнего футболиста сборной Украины может стать московское "Динамо". Напомним, что его экс-одноклубник Ракицкий минувшей зимой перебрался в "Зенит".
Соглашение игрока с "горняками" истекает в конце этого месяца. Поэтому он может перебраться в "Динамо" в качестве свободного агента.
В минувшем сезоне Ордец принял участие всего в двух матчах.
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