Московское "Динамо" может подписать защитника "Шахтера"

Защитник донецкого "Шахтера" Иван Ордец может отправиться в Россию вслед за Ярославом Ракицким.

Как сообщает "Чемпионат", следующим клубом 26-летнего футболиста сборной Украины может стать московское "Динамо". Напомним, что его экс-одноклубник Ракицкий минувшей зимой перебрался в "Зенит".

Соглашение игрока с "горняками" истекает в конце этого месяца. Поэтому он может перебраться в "Динамо" в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Ордец принял участие всего в двух матчах.

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