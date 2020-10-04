Московское "Динамо" может возглавить немецкий тренер

Новым главным тренером московского "Динамо" может стать Сандро Шварц, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, назначение Шварца лоббирует спортивный директор московского клуба Желько Бувач.

На посту наставника "Динамо" немецкий специалист может сменить Кирилла Новикова, который ушел в отставку по собственному желанию.

41-летний Шварц ранее тренировал "Вехен", "Эшборн" и "Майнц".

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