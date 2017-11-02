Московское "Динамо" нацелилось на хавбека "Шерифа"

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Московское "Динамо" нацелилось на хавбека "Шерифа"

Хавбек "Шерифа" Зигей Бадибанга попал в сферу интересов московского "Динамо", сообщают российские СМИ.

Скауты столичного клуба сегодня посетят матч тираспольцев с "Локомотивом", чтобы воочию понаблюдать за игрой 25-летнего бельгийца.

В этом сезоне Бадибанга сыграл за "Шериф" 17 матчей и забил 6 голов.

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