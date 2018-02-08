Московское "Динамо" нацелилось на сербского хавбека

Полузащитник "Црвены Звезды" Славолюб Срнич попал в сферу интересов московского "Динамо", сообщает сербская пресса.

Скаут "бело-голубых" просматривал 26-летнего футболиста на сборах и дал клубу положительное заключение.

Стоит отметить, что на Срнича также претендует "Кёльн", однако "козлы" смогут подписать его не раньше лета, а в России трансферное окно по-прежнему открыто.

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