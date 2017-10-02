Московское "Динамо" надолго теряет Самбу Соу

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Московское "Динамо" надолго теряет Самбу Соу

Полузащитник московского "Динамо" Самба Соу выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

У 28-летнего малийца диагностирован разрыв внутреннего мениска. В среду футболист будет прооперирован в Риме. Сроки восстановления составят 1,5-2 месяца.

В этом сезоне Соу сыграл за "Динамо" 11 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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