Московское "Динамо" намерено перехватить трансферную цель "Ростова"

На полузащитника "Партизана" Эвертона Луиса появился ещё один претендент из российской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему футболисту со стороны "Ростова". Теперь же в борьбу за бразильца включилось московское "Динамо".

"Бело-голубые" рассматривают Эвертона в качестве замены Самбы Соу, который в январе может перебраться в "Краснодар". | http://soccernews.ru