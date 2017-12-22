Московское "Динамо" намерено перехватить трансферную цель "Ростова"

Теги динамо москваростовпартизансамба соу

Московское "Динамо" намерено перехватить трансферную цель "Ростова"

На полузащитника "Партизана" Эвертона Луиса появился ещё один претендент из российской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему футболисту со стороны "Ростова". Теперь же в борьбу за бразильца включилось московское "Динамо".

"Бело-голубые" рассматривают Эвертона в качестве замены Самбы Соу, который в январе может перебраться в "Краснодар". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов