Московское "Динамо" назвало лучшего игрока апреля
Фото: Твиттер @fcdynamo
На официальном сайте московского "Динамо" появилась информация о победителе в голосовании на звание лучшего игрока апреля.
Болельщики "бело-голубых" на первое место поставили нападающего клуба Константина Тюкавина.
За 18-летнего футболиста, который в 4 матчах забил гол и отдал три результативные передачи, проголосовали 38,78% участников опроса.
На второй позиции Арсен Захарян (34,10%), на третьем месте — Иван Ордец (10,48%).
Костя #ТюкаWin стал ВТБ Игроком месяца— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) April 30, 2021
В апреле он забил гол и отдал три результативные передачи
Поздравляем, Костя! Не останавливайся #Тюкавин #ИгрокМесяца pic.twitter.com/14TOWSQ6bM
Напомним, что в этом сезоне голкипер команды Антон Шунин четыре раза признавался лучшим игроком месяца.
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