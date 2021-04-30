Московское "Динамо" назвало лучшего игрока апреля

Теги динамо москваарсен захаряниван ордец

Московское "Динамо" назвало лучшего игрока апреляФото: Твиттер @fcdynamo 
На официальном сайте московского "Динамо" появилась информация о победителе в голосовании на звание лучшего игрока апреля.

Болельщики "бело-голубых" на первое место поставили нападающего клуба Константина Тюкавина.

За 18-летнего футболиста, который в 4 матчах забил гол и отдал три результативные передачи, проголосовали 38,78% участников опроса.

На второй позиции Арсен Захарян (34,10%), на третьем месте — Иван Ордец (10,48%).

Напомним, что в этом сезоне голкипер команды Антон Шунин четыре раза признавался лучшим игроком месяца.

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