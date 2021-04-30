Московское "Динамо" назвало лучшего игрока апреля

Фото: Твиттер @fcdynamo

На официальном сайте московского "Динамо" появилась информация о победителе в голосовании на звание лучшего игрока апреля.

Болельщики "бело-голубых" на первое место поставили нападающего клуба Константина Тюкавина.

За 18-летнего футболиста, который в 4 матчах забил гол и отдал три результативные передачи, проголосовали 38,78% участников опроса.

На второй позиции Арсен Захарян (34,10%), на третьем месте — Иван Ордец (10,48%).

Костя #ТюкаWin стал ВТБ Игроком месяца



В апреле он забил гол и отдал три результативные передачи



Поздравляем, Костя! Не останавливайся #Тюкавин #ИгрокМесяца pic.twitter.com/14TOWSQ6bM — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) April 30, 2021

Напомним, что в этом сезоне голкипер команды Антон Шунин четыре раза признавался лучшим игроком месяца.