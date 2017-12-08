Московское "Динамо" не утратило интерес к Бадибанге

Теги динамо москвашериф

Московское "Динамо" не утратило интерес к Бадибанге

Московское "Динамо" не утратило интерес к полузащитнику "Шерифа" Зигею Бадибанге, сообщают российские СМИ.

Скаут столичного клуба посетил матч между тираспольской командой и "Копенгагеном" в Лиге Европы, чтобы воочию понаблюдать за игрой 26-летнего бельгийца.

Ожидается, что "Динамо" будет готово сделать предложение по Бадибанге в течение зимнего трансферного окна.

Не пропустите: Московское "Динамо" хочет арендовать хавбека ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Урал 20 25
8 Арсенал Тула 20 25
9 Ахмат 19 25
10 Динамо Москва 20 22
11 Ростов 19 22
12 Амкар 19 21
13 Рубин 19 20
14 Тосно 19 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов