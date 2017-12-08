Московское "Динамо" не утратило интерес к Бадибанге

Московское "Динамо" не утратило интерес к полузащитнику "Шерифа" Зигею Бадибанге, сообщают российские СМИ.

Скаут столичного клуба посетил матч между тираспольской командой и "Копенгагеном" в Лиге Европы, чтобы воочию понаблюдать за игрой 26-летнего бельгийца.

Ожидается, что "Динамо" будет готово сделать предложение по Бадибанге в течение зимнего трансферного окна.

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