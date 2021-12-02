Московское "Динамо" объявило о создании женской команды

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров сообщил о появлении женской команды "бело-голубых".

"Сегодня футбольная академия "Динамо" функционирует и планомерно развивается при поддержке клуба и нашего акционера - банка ВТБ. Открываем филиалы и школы, сформирован эндаумент-фонд, привлекаем лучших специалистов и инновационные практики. Теперь ещё один важный шаг - создаём женский футбольный коллектив.

Наш клуб серьёзно подходит к данному направлению. Планируем начать работу с подготовки резерва, молодёжного состава и постепенно сформировать главную команду. У нас есть для этого все необходимые ресурсы. Используем накопленный в "Динамо" за последнее время позитивный опыт реализации комплексных проектов", - сказал Пивоваров.

Пресс-служба "Динамо" добавила, что в ближайшее время будет объявлено о наборе девушек в академию клуба и молодёжную команду в Москве. В перспективе планируется задействовать все четыре филиала академии "бело-голубых" и более 20 футбольных школ, открытых за последний год на всей территории России.

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