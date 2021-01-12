Московское "Динамо" объявило об изменениях в руководстве клуба

Сегодня, 12 января, состоялось заседание совета директоров московского "Динамо".

В ходе собрания было принято решение о назначении Павла Пивоварова на пост генерального директора "бело-голубых".

Ранее эту должность занимал Юрий Белкин, который теперь будет президентом клуба и сфокусируется на других задачах.

По итогам 19 туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.

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