Московское "Динамо" объявило об уходе президента клуба

Фото сайт "Динамо"

Юрий Белкин ушёл с поста президента московского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Функционер занимал различные должности в структуре "бело-голубых" с 2011 года. С ним решили не продлевать контракт.

"Мы от всей души благодарим Юрия Николаевича за многолетнюю работу в московском "Динамо". Она была сложной, эмоциональной, требовавшей больших энергозатрат. Клуб сейчас поступательно движется вперёд, к поставленным целям, в этом есть и Ваша заслуга. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в реализации новых проектов и настоящей динамовской силы в движении!" - говорится в заявлении клуба.

"Динамо" финишировала на 7-м месте в РПЛ и не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

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