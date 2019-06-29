Московское "Динамо" обыграло "Аполлон" в товарищеском матче
Московское "Динамо" обыграло "Аполлон" в товарищеском матче.
Дубль оформил Артур Юсупов.
"Аполлон" - "Динамо" - 0:2 (0:2)
Голы: Юсупов, 15 - 0:1, Юсупов, 28 - 0:2.
"Динамо": Шунин (Лещук, 46), Плиев (Калинин, 64), Шуньич (Ордец, 46), Морозов (Темников, 68), Евгеньев (Рыков, 68), Тетте, Юсупов (Соу, 57), Грулев (Марков, 57), Жоаузинью (Рауш, 69), Кардозу (Липовой, 69), Панченко (Черных, 65).
А еще: Азмун сделал выбор между Роналду и Дзюбой| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Московское "Динамо" обыграло "Аполлон" в товарищеском матче
-
Зе Луиш пропустил утреннюю тренировку "Спартака"
-
Тульский "Арсенал" обыграл "Ваккер" в контрольном матче
-
1
Азмун помог "Зениту" обыграть "Црвену Звезду" в контрольном матче
-
1
Бузова поздравила Глушакова с переходом в "Ахмат"
-
"Арсенал" интересуется Гари Кэйхиллом
-
1
Черчесов: "Акинфеева попросил не менять номер телефона, ситуации разные бывают"
-
1
Кудряшов: "Конечно, я перешел бы в "Зенит", а кто бы не захотел?"
-
ПСЖ готов купить Бонуччи
-
"Рубин" объявил о переходе полузащитника "Оренбурга" Сутормина
-
"Ахмат" интересуется Кудряшовым
-
2
В СМИ появились фотографии третьего комплекта формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20
-
"Рубин" подписал контракт с игроком молодежной сборной Грузии
-
Денис Суарес близок к переходу в "Сельту"
-
8
"Манчестер Юнайтед" готов пойти на увеличение зарплаты Рэшфорду
-
В "Кайрате" хотели бы видеть Бердыева на посту главного тренера
-
Глушаков прокомментировал свой переход в "Ахмат"
-
"Арсенал" готов продать Обамеянга
-
"Ювентус" и "Рома" могут совершить обмен игроками
-
Кудряшов готов перейти в "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20