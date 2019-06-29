Московское "Динамо" обыграло "Аполлон" в товарищеском матче

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Московское "Динамо" обыграло "Аполлон" в товарищеском матче

Московское "Динамо" обыграло "Аполлон" в товарищеском матче.

Дубль оформил Артур Юсупов.

"Аполлон" - "Динамо" - 0:2 (0:2)

Голы: Юсупов, 15 - 0:1, Юсупов, 28 - 0:2. 

"Динамо": Шунин (Лещук, 46), Плиев (Калинин, 64), Шуньич (Ордец, 46), Морозов (Темников, 68), Евгеньев (Рыков, 68), Тетте, Юсупов (Соу, 57), Грулев (Марков, 57), Жоаузинью (Рауш, 69), Кардозу (Липовой, 69), Панченко (Черных, 65).

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