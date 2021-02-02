Московское "Динамо" обыграло черногорский клуб благодаря хет-трику Тюкавина
В товарищеском матче московское "Динамо" обыграло черногорский клуб "Рудар" со счетом 3:1. Победу "бело-голубым" принес хет-трик Константина Тюкавина.
"Динамо" Россия – "Рудар" Черногория – 3:1 (0:0)
Голы "Динамо": Тюкавин, 71 - 1:0, Тюкавин, 81 - 2:0, Тюкавин, 82 - 3:0
"Динамо" (1-й тайм): Шунин, Варела, Плиев, Ордец, Слепов, Моро, Фомин, Лесовой, Захарян, Грулев, Комличенко.
"Динамо" (2-й тайм): Лещук, Кутицкий, Евгеньев, Нойштедтер, Москвичев, Школик, Каборе, Липовой, Шиманьски, Игбоун, Тюкавин.
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